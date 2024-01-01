سوريا - لبنان - فلسطين

تفجير حقول ألغام وفوهات أنفاق وإسقاط طائرات.. أبو عبيدة: نفذنا 42 مهمة عسكرية


قال الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، إن كتائب القسام تمكنت خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد قتل 16 جنديًا الإسرائيلية وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى.

وأوضح أبو عبيدة، في تصريح صحفي اليوم الإثنين 1 يناير 2024، أنه خلال تلك المهام، استهدف القسام القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأضاف أنه تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع. 

وقال إن القسام أسقطت طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وتابع أن كتائب القسام قصفت مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة "M90". 

وفي التفاصيل، قالت كتائب القسام مساء اليوم الإثنين، إنها تمكنت من استهداف 26 آلية متوغلة خلال الـ 48 ساعة الماضية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة.

وأضافت الكتائب، في بيانات متلاحقة، أن مقاتليها اشتبكوا مع آليات وجنود الاحتلال في حيي التفاح والدرج، واستهدفوا قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وتابعت أنها استهدفت تحشدات الاحتلال شرق حي التفاح برشقة صاروخية، كما فجّرت ألغام بقوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها لموقع "الخليل" العسكري شرق حي التفاح بمدينة غزة وقد أكد مقاتلوها مقتل 15 جنديًا في العملية وشوهدت سيارات الاسعاف والمروحيات الصهيونية تهرع لنقل القتلى والجرحى. 

وشرق حي التفاح أيضًا، استهدفت القسام 5 آليات إسرائيلية، كما هاجم مقاتلوها تجمعًا لآليات الاحتلال شرق حي التفاح بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

وقالت إنها فجرت فوهة نفق بعددٍ من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وفي مخيم البريج، قصنت القسام جنديًا إسرائيليًا شرق المخيم، وأكدت مقتله، واستهدفت دبابة من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" شمال المخيم وسط قطاع غزة. 

وأكدت نصب كمين محكم لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في المخيم، وفور دخول القوة الإسرائيلية للمنزل للاستراحة باغتوهم بصليات الرصاص والقذائف ضد التحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام. 

وشمال قطاع غزة، استهدفت القسام قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وسط جباليا البلد، وعرضت مشاهد لها. 

وسيطرت على طائرة "درون" إسرائيلية، كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة.

أما في خانيونس، فقالت الكتائب إنها فجرت منزلًا تم تفخيخه مسبقاً بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال المدينة. 

ونفذت عملية نوعية فجرت فيها عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية راجلة في منطقة القرارة شمال  وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

 

وأكدت استهداف 3 جنود للاحتلال  بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح، ودبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في القرارة. 

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