سوريا - لبنان - فلسطين

الإحتلال يصرّح، الحرب مستمرة لستة أشهر والقوات ستتحرك نحو الشمال


 صرّح مصدر من جيش الإحتلال لوكالة رويترز بأن المرحلة المقبلة من الحرب في قطاع غزة ستستمر لستة أشهر، مبيناً أنه سيتم تجهيز القوات للتحرك نحو الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان.
وأكد المصدر على أن الحرب في قطاع غزة ستستمر حتى تتم إزالة حماس من السلطة، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل، وسيشمل القتال مهمات محددة ضد الإرهابيين بحسب تعبيره.
وأوضح أن الانسحاب من غزة ركز على جنود الاحتياط ويهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف، أن بعض الجنود الذين يغادرون غزة سيكونون مستعدين للانتشار على الحدود الشمالية، كجزء من الاستعدادات لفتح جبهة أخرى محتملة، مشددا على أننا لن نسمح باستمرار الوضع على الجبهة اللبنانية، محذرا من أن الأشهر الستة المقبلة حرجة.
وأفاد بأن إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأمريكي حول هذا الأمر، والذي يقوم برحلات مكوكية إلى بيروت.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الصحة في غزة : إرتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا
فلسطين تحذر توني بلير من تبني مشروع تهجير أهالي غزة
الإحتلال يصرّح، الحرب مستمرة لستة أشهر والقوات ستتحرك نحو الشمال
خارجية فلسطين تحذر بلير من التورط بجريمة الإخلاء الطوعي لغزة
حماس تصرّح: دعوة وزير مالية الإحتلال لتهجير مليوني فلسطيني جريمة حرب!
كتائب القسام تستولي على مسيّرة إسرائيلية في بيت لاهيا
محرقة للدبابات الإسرائيلية .. كتاب القسام تبث مشاهد لالتحام مقاتليها مع آليات الاحتلال في خانيونس
سوريا.. قصف جوي على مواقع بمدينة دير الزور
حزب الله يعلن، ما قبل السابع من أُكتوبر ليس كما بعده!
لواء النخبة الصهيوني يعترف بخسارة العشرات من جنوده غزة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك