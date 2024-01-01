الإحتلال يصرّح، الحرب مستمرة لستة أشهر والقوات ستتحرك نحو الشمال

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صرّح مصدر من جيش الإحتلال لوكالة رويترز بأن المرحلة المقبلة من الحرب في قطاع غزة ستستمر لستة أشهر، مبيناً أنه سيتم تجهيز القوات للتحرك نحو الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان.وأكد المصدر على أن الحرب في قطاع غزة ستستمر حتى تتم إزالة حماس من السلطة، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل، وسيشمل القتال مهمات محددة ضد الإرهابيين بحسب تعبيره.وأوضح أن الانسحاب من غزة ركز على جنود الاحتياط ويهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي.وأضاف، أن بعض الجنود الذين يغادرون غزة سيكونون مستعدين للانتشار على الحدود الشمالية، كجزء من الاستعدادات لفتح جبهة أخرى محتملة، مشددا على أننا لن نسمح باستمرار الوضع على الجبهة اللبنانية، محذرا من أن الأشهر الستة المقبلة حرجة.وأفاد بأن إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأمريكي حول هذا الأمر، والذي يقوم برحلات مكوكية إلى بيروت.