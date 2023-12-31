سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا.. قصف جوي على مواقع بمدينة دير الزور


أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، باستهداف صواريخ وطائرات حربية مواقع لمجموعات مسلحة في دير الزور وريفها شرقي سوريا.

وأشار المرصد  إلى "دويّ انفجارات في مدينة الميادين قرب الحدود السورية- العراقية، ناجمة عن صواريخ أطلقتها قوات التحالف الدولي في محيط المدينة وبالقرب من قلعة الرحبة".

وأضاف المرصد أن "طائرات حربية أميركية نفذت غارتين على موقعين في جبل العمال والمطار القديم في مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار". 

ووفق المرصد فإن "هذه التطورات جاءت بعد تعرض قاعدتين أمريكيتين لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث دوت انفجارات في قاعدتين أمريكيتين بريف دير الزور، ناجمة عن هجوم برشقات صاروخية وطائرات مسيّرة على قاعدتي حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور".

وأكد المرصد "سقوط قرابة 40 صاروخا داخل القاعدتين وخارجهما، فيما حاولت الدفاعات الأرضية التابعة للتحالف الدولي التصدي للهجوم الأعنف منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

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