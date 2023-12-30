سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يعلن، ما قبل السابع من أُكتوبر ليس كما بعده!


  أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، أن ما قبل السابع من أكتوبر ليس كما بعده، حيث أفقدت عملية طوفان الأقصى هذا الكيان كل ‏أسباب القوة والدعم. ‏
وعن دور مجلس الامن الدولي تساءل السيد، متى اتخذ مجلس الأمن موقفا يدين إسرائيل؟ وأضاف، هذا المجلس نفسه كان يعطيها أسباب القوة والدعم ويرسخ الاعتراف بها، كي تصبح حقيقة ‏قانونية وجزء من المنطقة.
وتحدث في ذكرى أسبوع الشهيد على طريق القدس حسن عبد ‏النبي طليس صالح قائلاً، نسميهم شهداء على طريق ‏القدس، شهداء الدفاع عن الوطن والأرض والأمة، وهؤلاء الشهداء هم من سيغيرون ‏وجه الأرض، وما من أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، وستثبت الظواهر الواقعية أن دول الاستكبار مهما امتلكت من قوة تبقى قابلة ‏للزوال بوجه المجتمعات المقاومة.‏
وأضاف، ينظر الأمريكي والمجتمع الدولي إلى حزب الله والمقاومة والشهداء باعتبارهم تهديدا.
‏ولفت إلى أن الولايات المتحدة دولة قائمة على أساس غير ‏قانوني، لأنها احتلت أراضي الغير وأقامت عليها دولتها وهي ستنتهي وتزول يوما ما، كما ‏الكيان الإسرائيلي الذي قام على اغتصاب أرض فلسطين.‏

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