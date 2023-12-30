قذائف الياسين ، تستهداف ثمانية دبابات لجيش الإحتلال105

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صرّحت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها اليوم السبت، عن إستهداف ثمانية دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105.وأوضح البيان، كتائب القسام تستهدف 8 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حي التفاح والدرج بمدينة غزة. حيث تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأضاف، كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس، كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات.وذكر البيان، تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني بسلاح قنص من العيار الثقيل "M99" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة، وتدك كتائب القسام تجمعات جنود وآليات العدو شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.ومازالت الاشتباكات متواصلة في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.