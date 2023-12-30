سوريا - لبنان - فلسطين

فاجعة صحية بقطاع غزة بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية!


 أبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، قلقه من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب.
ونشر تيدروس عبر منصة إكس، مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين جدا حيال تزايد خطر الأمراض المعدية. وتابع، من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، تواصلت إصابة الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ بأمراض.
وأوضح تيدروس أن ما يقرب من 180 ألف شخص في غزة يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وأكثر من  136.400 حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة، و 55400 حالة قمل وجرب، ومايقارب ال 5,330 حالة جدري الماء، وبحدود ال 42700 حالة طفح جلدي، منها 4722 حالة قوباء، و ⁠4,683 حالة من متلازمة اليرقان الحاد، و 126 حالة التهاب سحايا.
وبالمقابل، تستمر الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة مع تزايد أعداد النازحين.
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