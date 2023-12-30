سوريا - لبنان - فلسطين

إستشهاد أربعة من مجاهدي حزب الله بغارة جوية قرب الحدود السورية العراقية


 نعى حزب الله اللبناني، اليوم السبت،إرتقاء أربعة من مجاهديه، إثر غارة أمريكية عند الحدود السورية العراقية.
وطبقاً لبيان النعي الذي أصدره الحزب، فإن الشهداء هم حسن أكرم الموسوي، حيدر محمد المزاوي، ركان علي سيف الدين، وعباس محمد العجمي، مشيرا إلى أنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس.
وأفادت مراسلتنا بأن عناصر حزب الله الأربعة قتلوا أمس الجمعة عند الحدود السورية العراقية قرب معبر البوكمال، إثر غارات جوية شنتها طائرات مجهولة يعتقد أنها أمريكية.
كذلك ذكرت وكالة أسوشيتد برس إن ثلاث غارات جوية ليلا بالقرب من معبر البوكمال أسفرت عن مقتل 6 مسلحين تدعمهم إيران.
وأوضحت الوكالة إلى أن الغارات أتت بعد ساعات من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت هجوما على قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة أربيل بشمال العراق.
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن أربعة من القتلى ينتمون لحزب الله في لبنان بينما الآخران سوريان.
ولم تعلق واشنطن على الفور على الغارات، رغم أنها أعلنت أنه تم التخطيط لغارات مماثلة على مواقع مجموعات مدعومة من إيران بعد تصاعد الهجمات خلال الشهرين الماضيين.
ويذكر ان الرئيس جو بايدن أمر الأسبوع الماضي الجيش الأمريكي بتنفيذ ضربات على الجماعات العراقية المدعومة من إيران في أعقاب هجوم صاروخي أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين.
في السياق ذاته، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق أكثر من مئة هجوم على المواقع الأمريكية في العراق وشرق سوريا دعما لغزة.
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