جيش الإحتلال ينفذ عملية جديدة في غزة

نفّذ جيش الإحتلال اليوم الجمعة، عملية عوز ونير في خربة خزاعة بقطاع غزة. وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن عملية عوز ونير، ولأول مرة منذ نشوب الحرب قوات جيش الدفاع تعمل في منطقة خربة خزاعة التي انطلقت منها كتائب القسام للاعتداء على كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر.

وأوضح أن قوات فرقة غزة وإلى جانب قوات المدرعات والهندسة، بدأت نشاطها في منطقة خربة خزاعة في جنوب قطاع غزة.

وأضاف، أن القوات تعمل على تحقيق السيطرة العملياتية على المنطقة. حتى الآن قضت القوات على مخربين وهاجمت عدة أهداف إرهابية بالغة الأهمية، منها فتحات أنفاق، ومسارات أنفاق ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع. وبيّن أنه خلال نشاط القوات في المنطقة تم العثور على عشرات فتحات الأنفاق، ومعدات قتالية كثيرة تتضمن أسلحة من طراز كلاشنكوف، ومسدسات، وقنابل يدوية، وألغام، وقاذفات صواريخ وقذائف هاون. مشيراً إلى أن قوات الهندسة دمرت بنى تحتية إرهابية تقع في منازل المخربين الذين شاركوا في الهجوم.



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