سماع دوي إنفجارات في محيط دمشق

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أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، وأنه يجري التحقق من طبيعتها.كما أشارت الوكالة إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق.وقالت مصدر عسكري سوري في بيان، حوالي الساعة 05: 23 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات.وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق .وأوضح مصدر عسكري سوري بوزارة الدفاع في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا بالصواريخ من اتجاه هضبة الجولان استهدفت فيه مطار دمشق الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.