حزب الله يدعو أهالي جنوب لبنان لفصل كاميرات المراقبة عن الإنترنت

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صرّح حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن المقاومة الإسلامية إستهدفت معظم كاميرات وتجهيزات الجمع الحربي لإسرائيل عند الحافة الأمامية على الحدود اللبنانية الفلسطينية.وطالب حزب الله أهالي جنوب لبنان إلى المساهمة في إعماء العدو وفصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت.وورد في بيان صادر عن الإعلام الحربي التابع لحزب الله، أهلنا الشرفاء..بعد عمليات المقاومة الإسلامية التي استهدفت معظم كاميرات وتجهيزات الجمع الحربي للعدو الإسرائيلي عند الحافة الأمامية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، خسر العدو الكثير من إمكانية الرؤية والتنصت لاستهداف المقاومين ومراقبة تحركاتهم..وتعويضا عن هذه الخسارة، عمد العدو في الآونة الأخيرة إلى اختراق الكاميرات المدنية المثبّتة أمام المنازل والمتاجر والمؤسسات في القرى الأمامية، والموصولة إلى شبكة الإنترنت للاستفادة من المادة البصرية التي تؤمنها في جمع معلومات تتعلق بالمقاومة وحركة الإخوة المجاهدين لاستهدافهم.وأضاف، نهيب بأهلنا الأعزاء خصوصاً في القرى الأمامية التي تجري في محيطها أعمال للمقاومة، فصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت، والمساهمة في إعماء العدو أكثر عن بعض ما تقوم به المقاومة ومجاهدوها من أنشطة أو تحركات في المنطقة.ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزّة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود.ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.ومن الجدير بالذكر، أن الحرب على قطاع غزة قد دخلت يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية.