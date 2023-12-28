أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى وضعت إسرائيل على طريق الزوال

اكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان معركة طوفان الأقصى وضعت إسرائيل على طريق الزوال.

وقال في بيان : نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا ، و وجهنا لإسرائيل ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة.

واوضح " واصلنا القتال والإعداد لأننا نعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعا.

وأكد: دمرنا 825 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة.

وبين ان جنودنا نفذوا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة خاصة بالعدو