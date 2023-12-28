سوريا - لبنان - فلسطين

برلماني لبناني: المعادلة أصبحت مختلفة تماما مع إسرائيل وجاهزون لكل الاحتمالات


صرّح عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أنهم جاهزين لكل الاحتمالات، وأن كل مرحلة لها متطلباتها وطرقها سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وبيّن النائب حسن فضل الله، إمكانيات حزب الله تطورت بشكل كبير وخصوصا بعد 2006 (حرب تموز بين إسرائيل وحزب الله)، وهناك إرادة قوية وجاهزية في الميدان ودقة وتحكم. مؤكداً، التضحيات التي نقدمها في جنوب لبنان هي جزء من المعركة الكبرى لمنع الإسرائيلي من تحقيق أهدافه.

وتابع فضل الله، نحن نعمل على هدفين، أولهما إسناد غزة، والثاني الدفاع عن أرضنا ومنع النتائج الكارثية إذا حقق الإسرائيلي أهدافه.

وأضاف، المعادلة مختلفة تماما، ولأول مرة المواقع الإسرائيلية على الحدود تصبح أهدافا يومية مع استنزاف الجيش الإسرائيلي، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات، وكل مرحلة لها متطلباتها وطرقها سواء على المستوى السياسي أو العسكري. إسرائيل ليس لها في لبنان إلا الهزيمة، ولدينا الإمكانات والأهم أن لدينا إرادة هائلة.

ومن الجدير بالذكر أن حزب الله اللبناني أطلق اليوم الأربعاء أكبر عدد من الصواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية، منذ بدء تبادل إطلاق النار مع إسرائيل دعما لعملية طوفان الأقصى.

كما أعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق من اليوم، استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وبالمقابل أعلن الجيش الإحتلال  يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان، بينما أكد حزب الله اللبناني في نفس اليوم، استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد قصف "حزب الله" عددا من المواقع الإسرائيلية.

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