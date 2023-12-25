 إستهداف 40 جندياً صهيونياً شمال غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تمكن مقاتليها من استهداف فصيل معزز متكون من 40 جنديا في منزل بمنطقة جباليا البلد شمالي غزة.

وذكرت القسام في بيانها، تمكن مجاهدوا القسام من إستهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل تعداده 40 جندي، متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي عملية منفصلة أوضحت القسام من تمكن مقاتليها تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة.