حزب الله يستهدف ‏قاعدة بيت هلل العسكرية وتجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا

أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف قاعدة بيت هلل العسكرية وتجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا.
وقال بيان للحزب: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 تجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.
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