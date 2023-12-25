سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يستهدف ‏قاعدة بيت هلل العسكرية وتجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا


أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف ‏قاعدة بيت هلل العسكرية وتجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا.

وقال بيان للحزب: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 ‏قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 ‏تجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.‏

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حزب الله يستهدف ‏قاعدة بيت هلل العسكرية وتجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا
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