سوريا - لبنان - فلسطين

مجزرة جديدة إرتكبها جيش الإحتلال بإستهداف مخيماً وسط غزة!


 إستشهد أكثر من 70 مواطناً  وأصيب العشرات في قصف صهيوني إستهدف 4 منازل مأهولة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حسبما أعلنت الحكومة في القطاع.

  وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، بـإرتقاء أكثر من 70 شهيدا وعشرات الإصابات في المجزرة التي إرتكبها جيش الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث قصف 4 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة.

  وصرّح البيان بمطالبة كل دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال المجرم من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين.  

في السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ.

  وتابع في بيانه، ما يحدث في مخيم المغازي هو ابادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 60 شهيدا والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من اماكن مختلفة.

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