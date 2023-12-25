دعوة لإنشاء محكمة دولية تخص حرب غزة

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طالبَ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إلى إنشاء محكمة دولية في حال لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة. وأوضح المسؤول الأممي، إن ما يحدث في غزة نتيجة الإفلات المؤسسي من العقاب. وتابع، في حال لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة ل‍غزة، وإلى تحرك من جانب الدول. ومن الجدير بالذكر، أن الحرب في غزة قد دخلت يومها الـ79، حيث تستمر القوات الصهيونية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.