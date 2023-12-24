سوريا - لبنان - فلسطين

كمائن ومشاهد جديدة.. أبو عبيدة يؤكد قتل 48 جنديًا في أربعة أيام


قال الناطق العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة إن مقاتلي القسام أكدوا قتل 48 جندياً إسرائيليًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة خلال الـ 4 أيام الماضية. 

وأضاف أبو عبيدة، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد 24 ديسمبركانون الأول، إنه القسام تمكن في الأربعة أيامٍ الأخيرة من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأشار الناطق العسكري إلى تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود الاحتلال. 

وقال إن القسام استهدفت مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وقصفت مدينة تل أبيب وسط الأراضي المحتلة برشقة صاروخية. 

في الأثناء، قالت كتائب القسام اليوم الأحد إنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وتابعت في بيانٍ آخر، إنها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأكد المقاومون مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين

وأضافت أنها تمكنت من  من قنص 3 جنود إسرائيليين أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. 

وأشارت إلى أنها استهدفت دبابتي ميركفاه إسرائيليتين على مشارف منطقة جباليا البلد، ودبابة ميركفاه أخرى بقذائف "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. 

ونشرت كتائب القسام مشاهد من اشتباك مقاوميها مع جنود الاحتلال في محاور شمال قطاع غزة. 

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