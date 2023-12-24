وفد فلسطيني يصل الى مصر لأجراء محادثات بشأن انهاء العدوان الاسرائيلي

وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاحد، الى مصر لأجراء محادثات بشأن انهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال عضو في حركة الجهاد الإسلامي إن "وفداً من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول المطلع على المحادثات قوله إنها "ستتركز على سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي".

وتحتجز الحركة عدداً من الإسرائيليين في قطاع غزة، منذ هجوم السابع من تشرين الأول الماضي.

وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي هجومها العسكري على القطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.