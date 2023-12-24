صافرات الرعب تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى

صرّحت وسائل إعلام العدو الصهيوني مساء اليوم الأحد بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات أفيفيم وبرعام و يرؤون المحتلة بالجليل الأعلى.

وأفاد الخبر بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب وطير حرفا جنوبي لبنان.

وفي المقابل ، أعلن حزب الله اليوم الأحد إستهداف مرابض للجيش المحتل ومستوطنة أفيفيم وموقع ‏الضهيرة العسكري جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. حيث ذكر بيانه، عند ‏الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم ‏الأحد استهدفت المقاومة الإسلامية مستعمرة أفيفيم - قرية صلحا اللبنانية ‏المحتلة - بالأسلحة المناسبة، حيث تمت إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية.