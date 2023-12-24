صافرات الرعب تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى

صرّحت وسائل إعلام العدو الصهيوني مساء اليوم الأحد بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات أفيفيم وبرعام و يرؤون المحتلة بالجليل الأعلى.
وأفاد الخبر بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب وطير حرفا جنوبي لبنان.
وفي المقابل ، أعلن حزب الله اليوم الأحد إستهداف مرابض للجيش المحتل ومستوطنة أفيفيم وموقع الضهيرة العسكري جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. حيث ذكر بيانه، عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الأحد استهدفت المقاومة الإسلامية مستعمرة أفيفيم - قرية صلحا اللبنانية المحتلة - بالأسلحة المناسبة، حيث تمت إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha