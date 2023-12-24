القسام وسرايا القدس يعلنان إستمرار القتال على عدة محاور شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" استمرار الاشتباكات بين مقاتليها والقوات الإسرائيلية على عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة، وتدمير أربع دبابات "ميركافا" إسرائيلية شمالي القطاع.

وأوضحت القسام في بيانها أن مقاتليها استهدفوا بقذائف "الياسين 105" ثلاث دبابات "ميركافا" إسرائيلية إحداها في حي القصاصيب بمخيم جباليا، واثنتان على مشارف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وتبنت سرايا القدس إستهداف دبابة ميركافا بقذيفة "التاندوم" في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد. ومن جانب أخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 8 من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 485