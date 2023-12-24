إستشهاد نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية في غزة

نعى مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الأحد إستشهاد نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية أحمد المدهون، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 منذ بدء الحرب في القطاع.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الصهيونية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي حتى أمس السبت، خلفت الحرب 20258 شهيداً و53688 جريحا معظمهم أطفال ونساء.

وفي الجانب الأخر، أعلن جيش الإحتلال اليوم الأحد أن 485 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في القطاع بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996 جنديا بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.