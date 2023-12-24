إستهداف مواقع عسكرية صهيونية في ديشون

صرّح حزب الله اللبناني في بيان له اليوم الأحد، أن مقاتليه إستهدفوا مواقع عسكرية للكيان الغاصب في ديشون بالأسلحة الصاروخية.

وذكر الحزب في بيانه، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:30) من صباح يوم ‏الأحد 24-12-2023 مرابض ‏العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في الشمال في وقت أعلنت فيه مصادر عبرية عن تحذير من تسلل طائرة معادية أو إطلاق صواريخ من لبنان.

وشملت مناطق الإنذار ساسا ودوباف وماتات في الجليل الأعلى. كما صرّح الجيش الإسرائيلي أمس السبت إصابة جندي في منطقة المنارة شمال إسرائيل بنيران "حزب الله" اللبناني الذي قال إن عناصره استهدفوا موقعا عسكريا وجنودا في الجنوب بـ"الأسلحة المناسبة".

ويذكر أن الحدود بين لبنان والكيان المحتل قد شهدت توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي.