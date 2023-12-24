غارات يُرجح أنها تركية تطال مواقع نفطية بالقامشلي

ثلاث غارات جوية من المرجح أن الجانب التركي قام بتنفيذها على مواقع نفطية بالقرب من بلدة تربسبيه بريف القامشلي الشرقي في سوريا.

و تم استهداف مركز نفطي في ديريك و حقل "عودة" بريف القامشلي الشرقي والذي عادة ما تتخذه القوات الأمريكية في سوريا مركزا للتجمع فيه، وهو أقرب ما يكون إلى قاعدة مؤقتة للجيش الأمريكي.

وأوضح البيان أنه تم استهداف مواقع نفطية في محيط قاعدة الرميلان قرب ديريك. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم السبت، تنفيذ عمليات عسكرية في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد، وذلك بعد مقتل 12 من جنود الجيش التركي.

ومن المعروف أن عملية المخلب القفل التركية انطلقت في شمال العراق في أبريل 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لـحزب العمل الكردستاني في المنطقة، ضمن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب شمالي سوريا والعراق.