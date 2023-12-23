الجيش الصهيونى يُعلن عن حصيلة جديدة لقتلاه!

أعلن جيش الكيان مساء اليوم الجمعة الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في السابع أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وفي أخر تحديث لموقعه الرسمي اليوم الجمعة، أعلن الجيش الصهيوني مقتل 472 عسكريا في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

وجاء ذلك بعد أن صرّح الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أن الرقيب عميت هود زيف، 19 عامًا، من روش هعين وجندي في الكتيبة 71، سقط قتيلا في شمال إسرائيل نتيجة إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان باتجاه منطقة شتولا.

وكذلك أصيب جندي إسرائيلي آخر بنيران صواريخ حزب الله يوم الجمعة.

وفي السياق ذاته، أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن الحدود بين لبنان والكيان الغاصب تشهد توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الصهيوني وحزب الله منذ بدء المواجهة بين حماس والمحتل في السابع من تشرين الأول الماضي.

وها هي قد دخلت الحرب على غزة يومها الـ77 حيث تواصل القوات المحتلة قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء صهيوني بشكل مؤقت.