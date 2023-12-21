سوريا - لبنان - فلسطين

كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام


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كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
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