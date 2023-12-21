تطور نوعي في عمليات حزب الله ضد الجيش الصهيوني

صرّح الإعلام الحربي لـحزب الله اللبناني إستهداف مقاتليه مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين ‌‏بأجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم ‏بصواريخ أرض جو وإجبارهما على مغادرة الأجواء على الفور.‏

وذكر الحزب في بيانه، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من مساء ‏يوم الأربعاء 20-12-2023 مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين.

وأوضح البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم‏ في أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) ‏مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور.‏

وفي السياق ذاته، أعلن حزب الله اليوم إستهداف مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان. كما أفادت مراسلتنا أيضا بمقتل شخص وإصابة آخر بنيران قناصة من الجيش الإسرائيلي استهدفوا سيارة رباعية الدفع كانا بداخلها في جنوب لبنان.

وفي مجريات الأحداث في قطاع غزة وسط الهجمات الإسرائيلية المستمرة، قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الأربعاء، إن القسّام دمّرت 41 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، مؤكدا قتل 25 جنديا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وذكر أبو عبيدة في بيان له، تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزّة أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب. وأضاف أن 8000 طفل و6200 امرأة من بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين 52600 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.