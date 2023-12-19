عاجل : المفوضية : سيتم إعلان أسماء الفائزين بمقاعد مجالس المحافظات بعد 4 ايام بشكل نهائي بعد مراجعة الشكاوي
سوريا - لبنان - فلسطين

روسيا تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة


دعت روسيا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندعو إلى تنفيذ القرار الوحيد الذي صدر حتى الآن عن مجلس الأمن الدولي حول غزة، وهو القرار رقم 2712، الذي على الرغم من ضعفه، يتضمن على الأقل دعوة ملزمة للطرفين، إلى إعلان فترات هدنة إنسانية".

وتابع المندوب الروسي قائلا: "من الضروري ضمان المراقبة الدولية لتنفيذ هذا القرار برعاية الأمم المتحدة. ونحن ممتنون للأمين العام على جهوده لدراسة الخيارات المعينة، الخاصة بالمراقبة. ونحن ندرسها باهتمام".

وأضاف نيبينزيا: "نعول على أن يتمكن مجلس الأمن في الوقت القريب من تحديد خياره، وسيتبنى قرارا بهذا الصدد".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 15 نوفمبر الماضي قرارا حول قطاع غزة، يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة في القطاع وإقامة ممرات لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، بينما يستمر هناك القتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس".

 

وتم تبني القرار بعد عدة محاولات فاشلة لصياغة نص يحظى بتوافق أعضاء مجلس الأمن الدولي. وأثناء تبنى القرار 2712 امتنعت 3 دول دائمة العضوية في المجلس عن التصويت، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأيدته الدول الـ 12 المتبقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة
قصف صهيوني غادر بقذائف الفوسفور يستهدف جنوب لبنان
62 شهيدا و مصابا نتيجة قصف اسرائيلي لبناية بمدينة غزة
سرايا القدس: مقتل واصابة /7/ جنود صهاينة باشتباكات مسلحة شرق غزة
ما حقيقة الغارات الأردنية داخل الأراضي السورية؟
حزب الله يحذر الكيان المحتل، أي مساس بالمدنيين سيُقابل بالمثل‏
قصف صهيوني عنيف لمنازل وسط وجنوب قطاع غزة
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تدمران آليات إسرائيلية وحشود الجيش المتوغلة بغزة
"القسام" تنشر مشاهد لالتحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين على محاور غزة
أبرزها /بريتش بتروليم/ و/إفرجرين/ .. شركات نفط وشحن كبرى توقف عملياتها في البحر الأحمر
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك