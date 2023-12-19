قصف صهيوني غادر بقذائف الفوسفور يستهدف جنوب لبنان

قصفت القوات الاسرائيلية مناطق في جنوب لبنان بقذائف الفوسفور .

وقالت وسائل اعلام غربية:" ان قصفا مدفعيا بقذائف الفوسفور وقنابل ضوئية، استهداف اطراف بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان ".

واضافت :" ان طائرة مسيرة اسرائيلية استهدفت احد المنازل في بلدة عيتا الشعب ، وسط انباء عن وقوع اصابات".

من جهتها اعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة اسرائيلية داخل مبنى وجرافة عسكرية من نوع D9 ومقتل طاقمها ، بالمغراقة وسط قطاع غزة ، واطلاق رشقة من 12 صاروخا باتجاه مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.