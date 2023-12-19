سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يحذر الكيان المحتل، أي مساس بالمدنيين سيُقابل بالمثل‏


حذرت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان حزب الله، العدو الصهيونى بعدم المساس بالمدنيين في الأراضي اللبنانية وإلا سيقابل بالمثل‏، وذلك على خلفية قصف إسرائيل لمراسم تشييع قتلى الحزب في عيتا الشعب.

وذكر حزب الله في بيان له، أن المقاومة ‏الإسلامية أطلقت صلية صواريخ على مستعمرة كريات ‏شمونة ردا على استهداف العدو لمراسم ‏التشييع في بلدة عيتا الشعب وأكدت بأن أي مس بالمدنيين سيقابل بالمثل‏.

كذلك إستهدف مقاتلوا المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الحمرا‎ ‎بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا منصتين للقبة الحديدية في شمال مستوطنة كابري بسلاح المدفعية وحققوا فيهما إصابات دقيقة.

هذا وشيع مجاهدوا حزب الله برفقة جموع المواطنين يوم الاثنين، الشهيد المجاهد على طريق القدس حسن معن سرور (علي إبراهيم) في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان بمشاركة حاشدة. وخلال مراسم التشييع، أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على سطح مبنى قرب ساحة عيتا الشعب، وأكمل المشيعون المراسم غير آبهين بالقصف.

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـحزب الله عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ بداية العدوان على ‎غزة حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين حماس والعدو في السابع من  تشرين الأول الماضي، حيث نتج عن القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 100 مجاهد لـحزب الله بالإضافة إلى ثلاثة صحافيين وعدد من المدنيين.

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