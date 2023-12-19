قصف صهيوني عنيف لمنازل وسط وجنوب قطاع غزة

إستُشهد عدد من الفلسطينيين الأبرياء، غالبيتهم من الأطفال، وأُصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي إستهدف منازل في وسط وجنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية فلسطينية بأن طائرات الإحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل تسعة مواطنين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الكيان الغاصب منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 74 يوما، ما أسفر عن مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة ليس لها نهاية واضحة لحد الان.