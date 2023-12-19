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"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تدمران آليات إسرائيلية وحشود الجيش المتوغلة بغزة


أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في خان يونس وحي الشجاعية، وإعلانهما عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

كتائب القسام

21:51: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" وقذيفة "RPG" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

16:59: كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفتي "الياسين 105" في بيت لاهيا وتفجر عددا من العبوات المضادة للأفراد في جنود الاحتلال الذين حاولوا إنقاذ الجرحى

16:42: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا ومن ثم استهدافها بقذيفة "TBG" والاشتباك معها من نقطة صفر والاجهاز على جميع أفراد القوة

16:17: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية " في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

16:17: كتائب القسام تدمر دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "تاندوم" شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة

15:11: تمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود الصهاينة في بيت لاهيا بقذيفة "TBG" ومن ثم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأكد مجاهدونا إيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح

14:53: كتائب القسام تستهدف جيبا عسكريا صهيونيا بصاروخ مضاد للدروع في محيط منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة وتحقق فيه إصابة مباشرة

14:47: كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في خانيونس

14:22: تمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة عسكرية محملة بالجنود الصهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق مدينة خانيونس

13:29: كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية

12:59: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة شمال خانيونس بقذائف الهاون

سرايا القدس

19:39: سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون آلية عسكرية صهيونية تتموضع في محيط "قلبة النهضة" - سابقا - على الخط الفاصل شرق رفح.

16:52: سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من قنص جنديين صهيونيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

16:28: سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

13:00: سرايا القدس: سلاح المدفعية يدك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في محاور التقدم بخانيونس.

12:44: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في "ناحل عوز" برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

09:47: سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون "EVO Max 4T" تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 74 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفيما ألمح رئيس العدو الصهيوني المجرم الارهابي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.

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