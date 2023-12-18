أبرزها /بريتش بتروليم/ و/إفرجرين/ .. شركات نفط وشحن كبرى توقف عملياتها في البحر الأحمر

أعلنت شركة /بريتيش بتروليوم/ البريطانية النفطية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا، وذلك بما يخص السفن المارة عن طريق باب المندب.

وقالت الشركة في بيان، أن "سلامة وأمن موظفينا وهؤلاء الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة /بريتيش بتروليوم/،" مضيفة أنه "في ظل تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر، قررت الشركة تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا ,و أنها "ستواصل مراجعة هذا التعليق الاحترازي وفقا لتطور الظروف في المنطقة".

في السياق ذاته، قررت شركة شحن الحاويات التايوانية /إيفرجرين/، اليوم، التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الصهيونية بأثر فوري، كما أصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر".

وأضافت /إيفرجرين/ أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها".

وكانت شركات شحن كبرى قد قررت أيضا تجنب المرور في البحر الأحمر مع تزايد المخاطر والهجمات على السفن التجارية في الأسابيع الأخيرة، حيث قالت شركة /ميرسك/ الدنماركية نهاية الأسبوع الماضي، إنها ستوقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، نتيجة حادث تعرضت له سفينة تابعة لها الأسبوع الماضي في المنطقة".

وفي 16 من الشهر الحالي أوقفت مجموعة الشحن الفرنسية /سي.إم.إيه - سي.جي.إم/ شحنات الحاويات مؤقتا عبر البحر الأحمر، وقبل ذلك بيوم فعلت شركة الحاويات الألمانية /هاباج لويد/ الشيء ذاته بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لحادث".

كما أوقفت شركة /أورينت أوفرسيز كونتينر لاين/ قبول البضائع من وإلى الكيان الصهيوني حتى إشعار آخر بسبب مشاكل تشغيلية، حسبما ذكرت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينتال أوفرسيز ومقرها هونغ كونغ"