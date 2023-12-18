لقاء سري لقادة حماس في تركيا بعيدا عن أعين الاستخبارات الإسرائيلية

نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن قمة سرية لقيادة حماس التأمت في تركيا الأسبوع الماضي. وبينت أن الاجتماع شمل نائب قائد حماس صالح العاروري، وقائد حماس في الخارج خالد مشعل.

وأوضح الخبر إلى أن العاروري وصل إلى تركيا قادما من مقر إقامته الدائم في بيروت، في حين جاء مشعل من مقر إقامته من العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الهئية بأن مسؤولين آخرين من قيادة حماس شاركوا في الاجتماع، موضحة أن تركيا رعت قمة قادة حماس الذين شعروا بالأمان الكافي لعقدها على أراضيها.

وعُقد اللقاء من أجل تنسيق المواقف بشأن استمرار الحرب، سواء على ساحة غزة أو على الساحة اللبنانية، وحول إمكانية إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى أخرى بين حماس وإسرائيل.

وصرحت الهيئة أن قيادة حماس اختارت إجراء هذا الاجتماع في دولة ثالثة وليس عن طريق وسائل أخرى مثل محادثات الفيديو أو المكالمات الهاتفية المشفرة وذلك بعيدا عن أماكن لا يوجد لإسرائيل منافذ استخباراتية فيها.