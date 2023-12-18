إستشهاد الصحفية حنين القطشان مع أفراد من عائلتها

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إستشهدت الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية وصحية بالقطاع. وقال مكتب الاعلام الحكومي في غزة انه مع ارتقاء الصحفية حنين القشطان يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 95 منذ بداية عدوان الاحتلال على القطاع. وقبل حوالي أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا، أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدء النزاع في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا.