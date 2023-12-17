مقتل إثنين وإصابة أربعة جنود بجروح خطيرة بمعارك في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الرائد المتقاعد يوسف أفنير دوران (26 عاما) من القدس، الذي قاتل كجزء من وحدة التنقل العملياتي (بلانام) وخدم كمقاتل جمع في الأسطول الثالث عشر، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة.

وكذلك، قتل الرقيب أول شالوف سالزمان (24 عاما) من رمات يشاي، وهو مقاتل في الكتيبة 6623 من تشكيل رأس الحربة في معركة جنوب قطاع غزة.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال الذي دار في قطاع غزة أمس السبت.

ويرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الصهيونى منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 453، فيما بلغ عدد المصابين منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة 681 بينهم 158 إصابة حرجة.