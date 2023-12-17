تزايد أعداد الشهداء من الصحفيين في غزة بشكل مقلق!

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن عدد الصحفيين من ضحايا القصف الإسرائيلي في القطاع.

وأوضح المكتب في بيان، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع منذ السابع من تشرين الأول قد ارتفع إلى 92 صحفيا وصحفية.

ونعى المكتب الإعلامي الصحفيين الذين ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعمل والعطاء.

وتابع المتحدث في البيان، هؤلاء الأبطال إغتالتهم يد الغدر الصهيونية خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة في محاولة من الإحتلال لتغييب الهوية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، لكنه فشل فشلا ذريعا في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم.

وشارفت الحرب على غزة يومها الـ 72 حيث تستمر القوات المحتلة في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.