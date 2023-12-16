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سوريا - لبنان - فلسطين
قراءة عسكرية.. هجوم لكتائب القسام على جنود الاحتلال في خيامهم بمنطقة جحر الديك جنوب غزة
وكالة انباء براثا
100
2023-12-16
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