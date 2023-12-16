سوريا - لبنان - فلسطين

"الوقت بدأ ينفد".. فيديو جديد للقسام يصبّ الزيت على غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين


 نشرت كتائب الشهيد عز الدين للقسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطع فيديو جديد حمل عنوان "الوقت بدأ ينفد". 

وتضمن الفيديو التي بثها القسام، مساء اليوم السبت 16 ديسمبركانون الأول 2023، مشاهد تجميعية كانت بثتها الكتائب في أوقاتٍ سابق، لأسرى إسرائيليين لدى المقاومة قتلهم القصف الإسرائيلي. 

وعرضت المشاهد صور الأسيرة الإسرائيلي "فاؤول أزاي مارك أسياني" والتي قُتلت إثر قصف طائرات الاحتلال بتاريخ 9 نوفمبر 2023، والمحتجز الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه علماً بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب

وصور الأسير يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل، وهو يوجه رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، وقد عرضت المقاومة تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم خلال الهدنة الإنسانية. 

وصور  للأسير الإسرائيلي "ساعر باروخ" والتي أفشلت كتائب القسام محاولة الوصول إليه، وقتل وعدد من أفراد القوة المهاجمة في قصفٍ إسرائيلي. 

ومنذ أمس الجمعة، تصاعدت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة، في أعقاب إعلان  جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتله  3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، بعد أن رصدهم بالخطأ على أنهم مقاومون.

وقال الصحفي الإسرائيلي "يوسي ملمان": جميع الأسرى الإسرائيليين سيعودون جثثاً، إن لم تبادر حكومتنا بوقف إطلاق نار وتبادل أسرى. 

وقالت شقيقة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة: العملية العسكرية الإسرائيلية أثبتت فشلها بإعادة الأسرى، والجثث فقط تعود من غزة، ويجب وقف إطلاق النار؛ لأننا نريد رؤية أسرانا على قيد الحياة.

وقالت ابنتا أسير إسرائيلي بغزة: لا نريد توابيت، نريد الأسرى أحياء هنا.

وتوجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين للتظاهر عند وزارة حرب الاحتلال للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة، وقالت بأن الصبر لديها انتهى، ويجب عقد صفقة تبادل فوراً.

ورددت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هتافات غاضبة منها "صفقة الآن الآن"

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