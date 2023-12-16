الكشف عن سبع عمليات دقيقة نفذها حزب الله ضد مواقع الجيش الصهيوني

أعلن حزب الله اللبناني في بيان له، ملخصاً تضمن سبع عمليات دقيقة إستهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش الإحتلال في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية.

وجاء في البيان، أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة، سبعة بيانات عسكرية تضمنت سبع عمليات استهدفت قواعد ومواقع، وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وبيّن فيما يخص القطاع الشرقي: في الساعة 14:15 استهداف موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، وفي تمام الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

اما فيما يخص القطاع الغربي: في الساعة 13:50 تم استهداف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.‏ وفي الساعة 14:10 تم استهداف نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

وتابع بشأن القطاع الغربي: في الساعة 15:15 وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة. وفي تمام الساعة 15:30 تم استهداف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان و‏تحقيق إصابات مباشرة. أما في الساعة 16:20 فتم استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.