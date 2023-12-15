الصحة الفلسطينية تعلن عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة الى / 18/ الفا و608 شهداء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة الى / 18/ الفا و608 شهداء منذ السابع من تشرين الأول الماضي .

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان لها اليوم الجمعة ان عدد المصابين ارتفع الى / 50/ ألفاً 594 مصاباً، كما كشفت استخدام الاحتلال المدنيين المحاصرين بمستشفى كمال عدوان "دروعاً بشرية".

واشارت الى ان أكثر من 40 فلسطينيّاً، بينهم 10 أطفال قد استشدوا وأُصيب عشرات خلال آخر 24 ساعة الماضية إثر قصف جوي للجيش الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووصل 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر في خان يونس جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، من بينهم طفلان، أحدهما رضيع، وفق مصادر طبية في القطاع، كما استُشهد طفلان آخران، أحدهما رضيع، وأُصيب 7 في قصف استهدف منزلاً لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 9 فلسطينيين، بينهم أطفال، استُشهدوا في استهداف الجيش الإسرائيلي منزلاً لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، "ووصل شهيدان وعدد من المصابين إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر بمخيم خان يونس".

وأفادت الوكالة بأن القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي تَجدَّد في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.

وفي دير البلح، استُشهد طفلان، كما وصل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة فطاير بدير البلح، كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع غزة وحيّي التفاح والدرج .