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بعد نزيف دام لمدة 6 ساعات إثر قصف صهيوني ومنع الاحتلال من إسعافه ... استشهاد مصور قناة الجزيرة الصحفي سامر أبو دقّة و وصول جثمانه إلى مستشفى ناصر بخانيونس في هذه اللحظات
وكالة انباء براثا
75
2023-12-15
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