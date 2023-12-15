سوريا - لبنان - فلسطين

إصابة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح ومصورها سامر أبو دقة خلال تغطية قصف إٍسرائيلي بخان يونس


 أصيب الزميلان وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة وسامر أبو دقة مصور القناة خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت مناشدات لإجلاء محاصرين ومصابين من المكان.

وقالت مراسلة الجزيرة هبة أبو عكيلة إن الزميلين وائل وسامر أصيبا أثناء عملهما في محيط مدرسة حيفا التي استهدفتها قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة.

وأضافت أن الزميلين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

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إصابة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح ومصورها سامر أبو دقة خلال تغطية قصف إٍسرائيلي بخان يونس
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