إسرائيل تقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد بـ"بركان"

كثّف الجيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على البلدات الحدودية جنوب لبنان، واستهدف عدداً من المنازل، بينما نفذت المسيّرات الإسرائيلية ثلاث غارات على بلدة اللبونة في القطاع الغربي.

كما أغارت المسيّرات على منزل في محيبيب وعلى منزل آخر في بليدا، وطالت الغارات مناطق عيتا الشعيب وراميا والبستان وأطراف كفرشوبا في القطاع الشرقي، وشملت أيضاً أطراف الخيام والفرديس وكفرشوبا وراشيا الفخار، وتساقطت القذائف المدفعية على أطراف الجبّين ويارين وبليدا وحولا وعيترون وعيتا الشعب ومارون الراس.

في المقابل، استهدف ابطال "حزب الله" موقعاً للجيش الإسرائيلي في المالكية بصاروخ "بركان"، كما استهدفت موقع راميا وثكنة شوميرا والموقع البحري في الناقورة، وتحدثت مصادر إسرائيلية عن استهداف موقع رأس الناقورة بصاروخ "بركان"، فيما نعى الحزب أحد مقاتليه من بلدة كفركلا.