الجزائر تتكفل بعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين في مستشفياتها

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر رسمي، أن الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب جراء القصف الصهيوني على قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن إستقبال هؤلاء الأطفال الجرحى يكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لمدينة الجزائر العاصمة، وولاية وهران وولاية قسنطينة".

من جانب اخر أعلنت دائرة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، باقتحام القوات الصهيونية لمشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، عقب حصاره وقصفه لعدة أيام.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح.

ومع دخول الحرب يومها الـ67، تستمر القوات المحتلة في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.