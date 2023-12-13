حزب. الله: لن نرضخ لأية إشارة من أية جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لسلاحنا ونحن لإسرائيل بالمرصاد

أعلن نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني نعيم قاسم أن الحزب لن يرضخ لأية إشارة من أي جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لسلاحهم، مشددا على أن الحزب يقف لإسرائيل بالمرصاد.

وأوضح الشيخ نعيم قاسم، بالنسبة لجبهة لبنان، من البداية أعلن حزب الله أن جبهة لبنان جبهة مساندة.. وهي مساندة واجبة وليست مستحبة، وهي لمصلحة لبنان وفلسطين.

وتابع الشيخ قاسم، نحن لن نرضخ لأية إشارة من أية جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأن القوة هي التي تجعلنا نعيش في بلدنا مستقلين ومرفوعي الرأس، وتجعلنا قادرين على أن نواجه التحديات وأن نضع حد للتوحش من ان ينتشر وأن يمتد.

وأضاف نائب أمين عام حزب الله، ليس معلوما الآن إذا ما كانت وتيرة القتال ستبقى متأرجحة صعودا ونزولا في هذه الدائرة المحدودة، وهذا مرتبط بتطورات الميدان، وما يمكن أن تتخذه إسرائيل من قرارات، ونحن لها بالمرصاد.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء إستهدافه لعدد من المواقع الصهيونية ونقاط انتشار للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.