قوات الإحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن جيش الإحتلال الصهيوني إقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، بعد حصاره واستهدافه بعدة هجمات.

وذكرت الوزارة في بيان لها إن قوات الاحتلال تجمع الرجال، بمن فيهم الطواقم الطبية، في ساحة المستشفى"، مشيرة إلى مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم.

وصرح مصدر طبي مقرب من حماس، أن القوات الصهيونية تحتجز مدير المستشفى ومعه الطاقم الطبي بمن فيه النساء، وتخضعهم للتحقيق تحت التهديد في قسم الطوارئ.

وناشدت وزارة الصحة في غزة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك فورا، لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى.