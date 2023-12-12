مطار بيروت يغرق بمياه الامطار

توالت الإنتقادات وعبارات السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، على إثر غرق مطار بيروت الدولي بالمياه بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة.

حيث تسربت مياه الأمطار التي تراكمت أمام مبنى المطار إلى داخله، وملأت صالاته، معرقلة تحرك المسافرين.

ووثقت مقاطع الفيديوهات والصور المتداولة عددا من المسافرين حائرين وسط ارتفاع المياه في صالات المطار، الذي غالباً ما يتوافد إليه في هذا الشهر آلاف اللبنانيين المغتربين بهدف تمضية مواسم أعياد الميلاد ورأس السنة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية في البلد.

حيث إنتشرت الإنتقادات من قبل المغردين على منصة إكس. فقد اعتبر البعض أن ما جرى يكون مخجلًا ، متسائلين من يتحمل المسؤولية، بالمقابل لم يبدئ آخرون استغرابهم من الطبقة السياسية التي وصفوها بـالفاسدة والمتقاعسة.



وعادة وفي كل موسم شتاء وأمطار، تشهد مناطق عدة في البلاد كل سنة فيضانات جراء انسداد مجاري التصريف، فيما يتم تقاذف المسؤوليات بين الوزراء والإدارات الرسمية المعنية والبلديات، أو حتى متعهدي الطرقات والصيانة.