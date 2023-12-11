حزب الله يستهداف موقع السماقة في الاراضي المحتلة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهداف موقع السماقة الإسرائيلي، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.
وذكر البيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة11:00 من صباح يوم الاثنين 11-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السّماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".
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