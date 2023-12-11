سوريا - لبنان - فلسطين

وصول وفد من مجلس الامن الدولي الى مصر لتفقد الجرحى الفلسطينيين


وصل وفد من مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش المصري لتفقد أوضاع مستشفيات مدينة العريش والمصابين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم إليها من غزة، قبل أن يتوجه إلى معبر رفح الحدودي.

وقالت مصادر مصرية مطلعة إن الوفد،"سيقوم بزيارة الى مستشفى العريش للقاء المصابين من ضحايا الحرب الذين تم نقلهم من غزة".

وأضافت المصادر: "يزور الوفد ايضا منطقة تخزين المساعدات الإنسانية في المدينة الرياضية بالعريش، ويعتزم لقاء مسؤولي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني للتعرف علي عقبات نقل المساعدات".

واشارت الى :" ان الوفد سيختتم زيارته بجولة في معبر رفح لمتابعة دخول المساعدات".

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