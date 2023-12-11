سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل الضابط الصهيوني الذي اهدى ابنته تفجير منزل في غزة بمناسبة عيد ميلادها


قتل الضابط الإسرائيلي إيال مئير بيركوفيتش الذي اهدى ابنته تفجير منزل في غزة بمناسبة عيد ميلادها خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي على موقعه بمقتل بيركوفيتش من القدس البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي ضمن الكتيبة 699 تشكيل حجي 551.

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية بشكل مباشر أن الضابط الذي قتل هو نفسه صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته في غزة، لكن تم نشر صورة بيركوفيتش، التي تتطابق مع صاحب الفيديو الشهير، الذي أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، بث ضابط إسرائيلي مقطع فيديو خلال العد التنازلي لتفجير أحد المنازل في خان يونس، وعلق عليه قائلا: "هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني".

ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن 420 ضابطا وجنديا قتلوا في معارك غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لقي منهم نحو 20 عسكريا مصرعهم خلال الأيام الخمسة الماضية.

ماذا حصل للضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل في غزة أهداها لابنته؟ (صور+ فيديو)

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقتل الضابط الصهيوني الذي اهدى ابنته تفجير منزل في غزة بمناسبة عيد ميلادها
أزمة جديدة في إسرائيل بسبب ضرر "لا يمكن إصلاحه" نتيجة الحرب على غزة .
التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ العدوان
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 17997 شهيدا و49229 مصابا
قناة الجزيرة الفضائية تعرض مشاهد لبطولات المقاومة الاسلامية الفلسطينية من خلال استهدافهم الجرابيع من احفاد القردة والخنازير
في تسجيل صوتي : أبو عبيدة: الاحتلال فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه
سرايا القدس: نسفنا منزلا بهجوم استشهادي بحي الشجاعية شرق قطاع غزة في داخله 13 جنديا إسرائيليا
الناطق باسم "كتائب القسام" يعلن عن تدمير 180 آلية عسكرية في شمال قطاع غزة
مجاهدوا كتائب القسام تعلن عن استهداف قوة راجلة ودبابة محيط غزة
إستهداف مواقع تابعة لجيش الإحتلال من قبل مجاهدوا حزب الله
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
فيسبوك